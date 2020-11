3. Unternehmensgewinne: Die Zahlen in dieser Saison seien stark gewesen und würden die enorme Erholung des BIP in China, Europa und den Vereinigten Staaten widerspiegeln. Die Märkte würden jedoch sehr sensibel auf die Aussichten für das nächste Jahr reagieren. Man solle sich diese Woche genau anhören, was PayPal, GM und Loews zu sagen hätten.



4. Die FED: Viele Beobachter würden davon ausgehen, dass über den Ankauf weiterer Vermögenswerte nachgedacht werde. Wenn dem so sei, scheine dies eines der Signale zu sein, die in beide Richtungen gehen könnten: Die Märkte würden entweder eine neue Unterstützung begrüßen oder ausflippen, dass die FED besorgt sei.



5. WTO: Die Entscheidung der Trump-Administration, den vermeintlichen Favoriten für den Job des WTO-Generaldirektors, den ehemaligen nigerianischen Finanzminister Ngozi Okonjo-Iweala, zu blockieren, unterstreiche die anhaltenden Handelsspannungen - insbesondere die Differenzen zwischen Washington, Tokio, Peking und Brüssel. Viele dieser Differenzen seien tief verwurzelt und würden sich nicht mit ein paar freundlichen Worten aus der Welt schaffen lassen. Die Handelsagenda Chinas könnte noch schwieriger werden, da sich politische und diplomatische Fragen aufdrängen würden.



6. Brexit: Ein spätes Scheitern der Gespräche über ein Handelsabkommen würde vor allem britischen Firmen schaden, die den Zugang zu den kontinentalen Märkten verlieren würden. Obendrein würden die Anleihenmärkte Überraschung hassen.



7. Eskalierende Krisen: Politische Krisenherde würden selten einem festen Zeitplan folgen. Man solle nicht die eskalierenden Spannungen zwischen der Türkei und ihren europäischen Nachbarn aus den Augen verlieren. Ein weiterer Unruheherd sei der langjährige Grenzstreit zwischen Peking und Neu-Delhi, der sich vom Himalaja bis zum Südchinesischen Meer erstrecke.



All dies seien Nebengeräusche, die im Lärm um die Abstimmung in Amerika leicht untergehen könnten (Profi-Tipp: Es sei die Auszählung aus Floridas Pinellas County beobachten, die neun der letzten 10 Präsidentschaftswahlen korrekt vorhergesagt habe). Zwar herrscht in unserem Land, in dem die politischen Emotionen so hoch sind, weitgehend Einigkeit darüber, welche makroökonomische Politik im nächsten Jahr verfolgt werden soll, so Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute. Jedoch seien die Nebengeräusche an den Märkten noch nicht vollständig eingepreist. (03.11.2020/ac/a/m)





