Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie:



XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

6,366 EUR +2,02% (02.07.2019, 15:20)



Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

6,438 EUR +3,04% (02.07.2019, 15:37)



ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger, integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". (02.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Experten von "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autozulieferers Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) unter die Lupe.Der anhaltende Nachfragerückgang an Reibbelägen für Trockenkupplungen - dem Hauptgeschäft - mache Schaeffler sehr zu schaffen. Schuld seien laut Vorstandschef Klaus Rosenfeld die schwierigen Marktbedingungen in China und Europa.Im Vergleich mit Zulieferern wie Continental und Bosch falle Schaeffler eher negativ auf. Der Umstieg auf E-Mobilität laufe vergleichsweise schleppend und die Abhängigkeit vom herkömmlichen Verbrennungsmotor sei weiterhin groß. Der Vorstandschef hoffe zukünftig effektiver am Umstieg auf E-Mobilität und Autonomen Fahren arbeiten zu können."Im Jahr 2020 wollen wir dort einen Umsatz von einer Milliarde Euro erreichen", habe Klaus Rosenfeld im einem Interview mit der Automobilwoche im Jahr 2018 gesagt. Bis dahin sei es noch ein langer Weg. Schaeffler habe im vergangenen Geschäftsjahr im E-Mobilitäts-Bereich einen Umsatz von 486 Mio. Euro erreicht. Dies mache weniger als fünf Prozent des Gesamterlöses aus, der ansehnliche 14.241 Mio. Euro betragen habe.Insgesamt stünden die deutschen Automobilhersteller deutlich besser da. Die Automobilindustrie habe circa 40 Prozent aller Patentanmeldungen in Deutschland vereinigt. Gerade im Bereich Elektroautos seien BMW, Volkswagen und Daimler vorne dabei, was sich in letzten Kursanstiegen gezeigt habe. Entwarnung könne aber nicht gegeben werden.Abwarten ist weiter angesagt, so die Experten von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link