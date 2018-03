ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe bereits heute einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen".



Im Jahr 2016 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 13,3 Mrd. Euro. Mit rund 86.600 Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein weltweites Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften. (19.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse der "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Vorzugsaktie der Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) unter die Lupe.Ohnehin gezeichnet von einer hohen Volatilität, sei das Papier mit einem Minus von 16,6 Prozent auch im Februar stärker als der Gesamtmarkt abgesackt. Derzeit koste ein Anteilsschein des Autozulieferers aus Herzogenaurach 12,96 Euro. Im Januar noch, habe man für die Aktie 16,53 Euro bekommen. Damit habe das Papier seine Verluste aufgrund einer Gewinnwarnung aus der ersten Jahreshälfte 2017 zwischenzeitlich vollständig aufgeholt gehabt. Anfang Februar jedoch habe das Management einmal mehr mitgeteilt, dass man für das Gesamtjahr 2017 einen Gewinnrückgang erwarte und auch 2018 von einer sinkenden Profitabilität ausgehe. Viele Analysten hätten daraufhin ihre Kursziele nach unten gesetzt. Der Kurs sei wieder eingebrochen. Allerdings seien nicht alle pessimistisch gestimmt, der nun niedrige Kurs könnte auch eine gute Einstiegsmöglichkeit bieten. Schaeffler befinde sich derzeit in der Umbauphase und es sei normal, dass diese Geld koste, so Jürgen Pieper vom Finanzdienstleister Metzler. Der Markt fasse die Aussagen als zu negativ auf. Gelinge der Konzernumbau, im Zuge dessen sich Schaeffler verstärkt auf die E-Mobilität konzentrieren wolle, wäre die Aktie zum derzeitigen Preis wohl ein Schnäppchen. Die Risiken, dass die Konkurrenz derweil davonlaufe, würden aber hoch bleiben. (Analyse vom 16.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:12,875 EUR -1,08% (19.03.2018, 12:17)Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:12,90 EUR -2,20% (19.03.2018, 12:29)