Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe bereits heute einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen".



Im Jahr 2016 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 13,3 Mrd. Euro. Mit rund 86.600 Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein weltweites Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften. (15.01.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktie: Bestehende Long-Positionen enger absichern! ChartanalyseDas Wertpapier des Autozulieferers Schaeffler (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) konnte sich vergangene Handelswoche über eine wichtige Hürde hinwegsetzen und hat damit eine gute Chance auf eine Fortsetzung der bisherigen Aufwärtsbewegung, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit Jahresanfang habe der Wert nämlich bereits um über 11 Prozent zulegen können.Noch aber dominiere übergeordnet ein seit Ende 2015 bestehender Abwärtstrend das Kursgeschehen, auf der Unterseite werde die Aktie von Schaeffler durch das Niveau von 11,30 Euro horizontal eingegrenzt. Von den Augusttiefs habe das Papier wie bereits erwähnt in der abgelaufenen Woche über das Widerstandsniveau von rund 15,00 Euro zulegen können und habe damit nun die Chance auf eine weitere Aufwärtsbewegung zu der übergeordneten Abwärtstrendlinie. Bestehende Long-Positionen könnten beibehalten werden, sollten jetzt aber auch sehr viel enger abgesichert werden.Eine wichtige Bedingung für die Fortsetzung der bisherigen Aufwärtsbewegung an die übergeordnete Abwärtstrendlinie um 16,12 Euro, sei die Bestätigung des Ausbruchs über 15,00 Euro per Wochenschlusskurs gewesen. Diese Signallage liegt vor, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 15.01.2018)XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:15,49 EUR +1,21% (15.01.2018, 16:22)