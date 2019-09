Börsenplätze Scatec Solar-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Scatec Solar-Aktie:

11,44 EUR +4,67% (18.09.2019, 14:25)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Scatec Solar-Aktie:

106,50 NOK +1,43% (17.09.2019)



ISIN Scatec Solar-Aktie:

NO0010715139



WKN Scatec Solar-Aktie:

A12C5D



Ticker-Symbol Scatec Solar-Aktie:

66T



Kurzprofil Scatec Solar ASA:



Die norwegische Scatec Solar ASA (ISIN: NO0010715139, WKN: A12C5D, Ticker-Symbol: 66T) ist ein weltweit agierendes Solarunternehmen, das Solarparks entwickelt, baut und betreibt. (18.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Scatec Solar-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Solarunternehmens Scatec Solar ASA (ISIN: NO0010715139, WKN: A12C5D, Ticker-Symbol: 66T) unter die Lupe.Es müsse nicht immer JinkoSolar oder die deutsche SMA Solar sein: "Der Aktionär" habe seit Jahresbeginn den norwegischen Solar-Überflieger Scatec Solar auf der Rechnung und in der Ausgabe 04/2019 zum Kauf empfohlen. Das Kursplus betrage inzwischen knapp 40 Prozent. Und Scatec liefere heute einen weiteren Grund, warum die Rekordfahrt sich fortsetzen sollte.Denn die Norweger hätten das Wachstumsziel für das Kraftwerksportfolio (in Betrieb respektive Anlagen im Bau) per Ende 2021 um ein Gigawatt auf 4,5 Gigawatt nach oben geschraubt. Darüber hinaus peile Scatec Solar ein jährliches Wachstum von 1,5 Gigawatt ab dem Jahr 2022 an. "Wir heben unsere Wachstumsziele an, angetrieben von einem starken Solarmarkt und einer stetig wachsenden Pipeline hochwertiger Projekte", begründe Firmenlenker Raymond Carlsen die ehrgeizigen Ziele.Scatec Solar sei global aufgestellt und agiere in vielen spannenden Solar-Märkten. Das Geschäft brumme beim norwegischen Solar-Projektierer.Investierte Anleger sollten unbedingt dabeibleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link