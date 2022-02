Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Sberbank (ISIN: US80585Y3080, WKN: A1JB8N, Ticker-Symbol: SBNC, NASDAQ OTC-Symbol: SBRCY) zählt zu den größten Kreditinstituten in Russland und den GUS-Staaten. Die Sberbank wurde im Jahr 1841 als Verbund von Sparkassen gegründet und entwickelte sich schnell zu einer universal agierenden Businessbank mit diversifizierten Geschäftszweigen. Mit über 18.000 Filialen verfügt die Sberbank über das landesweit größte Filialnetz einer russischen Bank. (28.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sberbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der russischen PJSC Sberbank (ISIN: US80585Y3080, WKN: A1JB8N, Ticker-Symbol: SBNC, NASDAQ OTC-Symbol: SBRCY) unter die Lupe.Die Sberbank sei vielen Anlegern im Westen unbekannt. Nun erlange das größte Finanzinstitut Russlands durch den Ukraine-Konflikt traurige Berühmtheit. Denn ein Teil der Sanktionen, die heute in Kraft treten würden, würden das Finanzinstitut stark treffen. Bei mehreren europäischen Töchtern gebe es massive Probleme. In Russland ei der Aktienhandel heute ohnehin vorerst ausgesetzt.Die Nachrichtenagentur "Reuters" berichte, dass die im Mehrheitsbesitz des russischen Staates stehende Sberbank zusätzliche Liquidität für ihre Töchter in Belarus und Kasachstan zur Verfügung stelle. Das werde mit dem Krieg in der Ukraine und den nun folgenden Sanktionen des Westens begründet.Die Töchter der Sberbank in der Europäischen Union könnten allerdings nicht mit Hilfe aus Russland rechnen. Die Fronten hätten sich durch die Sanktionen des Westens gegenüber russische Großbanken verhärtet. Eine offizielle Liste der betroffenen Geldhäuser in Russland gebe es zwar nicht. Aber laut unbestätigter Berichte solle die größte Bank Russlands ebenfalls von den Strafmaßnahmen betroffen sein.Verschiedene Nachrichtenagenturen würden heute Morgen berichten, dass der europäische Ableger der Sberbank nun insolvent sei. Das schreibe beispielsweise das "Handelsblatt" mit Bezug auf Angaben der EZB. "Die Sberbank Europe AG und ihre Tochtergesellschaften mussten aufgrund der Auswirkungen der geopolitischen Spannungen auf ihren Ruf erhebliche Einlagenabflüsse hinnehmen", habe die EZB erklärt. "Dies führte zu einer Verschlechterung ihrer Liquiditätslage."Die Sberbank-Aktie selbst werde heute wie alle russischen Aktien wohl erst nachmittags gehandelt. Die Börse solle später öffnen, kräftige Turbulenzen dürfte aber auch das natürlich nicht verhindern. Laut der Deutschen Börse sei der Handel mit russischen Wertpapieren aktuell nicht möglich. In London verliere die Aktie mehr als sechzig Prozent.Ein Investment in russische Aktien erscheine aktuell mehr als riskant. Sofern es überhaupt noch möglich sei. (Analyse vom 28.02.2022)