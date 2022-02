NASDAQ OTC-Aktienkurs Sberbank ADR-Aktie:

2,94 USD -67,21% (24.02.2022, 19:27)



ISIN Sberbank ADR-Aktie:

US80585Y3080



WKN Sberbank ADR-Aktie:

A1JB8N



Ticker-Symbol Sberbank ADR-Aktie:

SBNC



NASDAQ OTC-Symbol Sberbank AR-Aktie:

SBRCY



Kurzprofil PJSC Sberbank:



Die Sberbank (ISIN: US80585Y3080, WKN: A1JB8N, Ticker-Symbol: SBNC, NASDAQ OTC-Symbol: SBRCY) zählt zu den größten Kreditinstituten in Russland und den GUS-Staaten. Die Sberbank wurde im Jahr 1841 als Verbund von Sparkassen gegründet und entwickelte sich schnell zu einer universal agierenden Businessbank mit diversifizierten Geschäftszweigen. Mit über 18.000 Filialen verfügt die Sberbank über das landesweit größte Filialnetz einer russischen Bank. (24.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sberbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Johanna Krämer, Korrespondentin von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie der PJSC Sberbank (ISIN: US80585Y3080, WKN: A1JB8N, Ticker-Symbol: SBNC, NASDAQ OTC-Symbol: SBRCY) unter die Lupe.Zu den am Donnerstag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. Sberbank gehört. Das Papier der russischen Großbank sei heute unter den Käufen zu finden gewesen. Die infolge des Krieges in der Ukraine geplanten Sanktionen des Westens würden auch den Ausschluss Russlands vom Zahlungsverkehr beinhalten. Die Sberbank-Aktie reagiere auf diese Nachricht mit einem regelrechten Kurseinbruch, so Johanna Krämer, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 24.02.2022)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Johanna Krämer, Korrespondentin von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Sberbank ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sberbank ADR-Aktie:2,75 EUR -65,45% (24.02.2022, 19:41)