Ein Grund für das wachsende Elektroschrott-Problem stelle die schwierige Wiederverwertbarkeit alter elektronischer Geräte dar. Die Rückgewinnung der verwendeten Materialien - die bei komplexen Geräten aus bis zu 60 Elementen im Periodensystem bestehen könne - sei zumeist ein komplexer und teurer Prozess, der dazu führe, dass die meisten Edelmetalle eingeschlossen in elektronischen Geräten wieder unter der Erde landen würden. Viel Geld, das wir begraben: Im Jahr 2016 wurde der Wert der Sekundärrohstoffe im Elektromüll, darunter Gold, Silber, Kupfer und Aluminium, auf 55 Milliarden Euro geschätzt, so die Experten von AXA Investment Managers. "Neue, saubere Technologien bieten heute die Möglichkeit, diesen Verlust zu reduzieren und den wertvollen Rohstoffen neues Leben einzuhauchen", so O'Toole weiter.



Beispiele für diese Technologien gebe es bereits einige. So ziele das Technologieunternehmen Ronin8 darauf ab, eine Kreislaufwirtschaft für Elektronik zu schaffen. Zu diesem Zweck habe es eine Technologie mit Schall- und Unterwasservibrationen entwickelt, die Metalle von Leiterplatten entfernen könne, ohne die Nichtmetalle dabei zu zerstören. Auf diese Weise könnten Materialien zurückgewonnen werden, die sonst verloren wären. Darüber hinaus werde das bei diesem Prozess verwendete Wasser recycelt, um die Auswirkungen auf die weltweite Wasserknappheit zu reduzieren.



Forscher von der Yale University hätten ein Verfahren entwickelt, um die Elemente im Elektroschrott mit Hilfe von Kohlenstoffnanoröhren-Filtern voneinander zu trennen. Dabei werde mit verschiedenen elektrischen Spannungen gearbeitet, um Metalle aus Smartphones und Tablets zu extrahieren. Für jedes Metall werde die Spannung angepasst. Während Kupfer beispielsweise eine niedrige Spannung benötige, brauche Europium eine hohe, um sich zu lösen. So lasse sich jedes Metall aus Smartphones und Tablets extrahieren.



Recycling von Elektroschrott benötige bislang zudem viel Platz. "Das könnte sich aber dank Mikrofabriken bald ändern. Diese können bereits auf Geländen mit einer Fläche von nur 50 Metern betrieben werden", sage O'Toole. Eine solche Mikrofabrik sei bereits in Australien eingerichtet worden, um Materialien aus Elektromüll zur Wiederverwertung zurückzugewinnen. Elektrogeräte würden durch eine Reihe von "Modulen" geschickt, die sie zerlegen, die Komponenten identifizieren und die Wiederverwertbarkeit der Materialien herstellen würden - einschließlich Metalllegierungen und Mikromaterialien.



"Zwar stecken viele dieser neuen sauberen Technologien noch in den Kinderschuhen und die Forschung zur Skalierbarkeit und den Wachstumsaussichten ist noch nicht abgeschlossen. Dennoch glauben wir, dass diese Technologien Anlegern spannende Investmentmöglichkeiten bieten können", schließe O'Toole. (22.08.2019/ac/a/m)







