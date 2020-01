Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Saturn Oil+Gas Inc.:



Saturn Oil+Gas (ISIN: CA80412L1076, WKN: A2DJV8, Ticker-Symbol: SMK, TSX Venture Exchange Ticker-Symbol: SOIL) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen mit Sitz in Saskatoon (Kanada), das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von unterbewerteten Anlagen mit geringem Risiko konzentriert. Saturn ist bestrebt, ein starkes Portfolio von Cash-Flow-Assets mit strategischen Landpositionen aufzubauen. (27.01.2020/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Saturn Oil+Gas-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieunternehmens Saturn Oil+Gas Inc. (ISIN: CA80412L1076, WKN: A2DJV8, Ticker-Symbol: SMK, TSX Venture Exchange Ticker-Symbol: SOIL) zu kaufen.Saturn Oil+Gas sei ein kanadisches Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Das Unternehmen besitze Lizenzen für Öl- und Gasexploration im nördlichen Williston Becken, in Saskatchewan. Es sei ein Energieunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung unterbewerteter, risikoarmer Assets fokussiere. Die Gesellschaft plane dabei, ein Cash-Flow orientiertes, starkes Portfolio, mit strategischen Landpositionen aufzubauen. Zuletzt seien vier weitere horizontale Viking-Leichtölbohrlöcher mit erweiterter Reichweite in Produktion gebracht worden.Laut dem Unternehmen sei das Jahr 2019 mit einer Produktion von über 1.200 Barrel pro Tag beendet worden und habe damit die bisherige Guidance von 1.000 Barrel pro Tag übertroffen. Weiterhin solle die Kapitaleffizienz im vierten Quartal 2019 nochmals verbessert worden sein und die durchschnittlichen Kosten pro Bohrung, Abschluss, Ausrüstung und Anschluss (DCET) hätten sich auf 970.000 CAD reduziert, was mehr als 5% unter dem ursprünglich geplanten Budget liege.2017 habe die Saturn Oil+Gas einen Umsatz in Höhe von 0,210 Millionen CAD und 2018 einen Umsatz von 4,522 Millionen CAD erzielt. Die Analysten würden davon ausgehen, dass das Unternehmen 2019 einen Umsatz von etwas mehr als 20,4 Millionen CAD erzielen und im Jahr 2020 mehr als 1.000 Barrel pro Tag fördern werde, was ein konstantes Umsatzniveau für die Jahre 2020 und 2021 bedeute. Saturn Oil & Gas weise Betriebskosten von unter 13 $ pro Barrel pro Tag aus und zähle somit zu den kosteneffizientesten kleinen Ölförderer der Branche.Das aktuelle Marktumfeld sei sehr attraktiv für die Ölindustrie. Die steigende Nachfrage und das weitere weltweite Wirtschaftswachstum würden das Branchenwachstum unterstützen. Bei stabilem Nachfragewachstum und einem gesunden Produktionsniveau der OPEC+-Länder sollte der Ölpreis bis zum Jahr 2020 gemäß Marktprognosen in einem Korridor zwischen 60 und 70 USD pro Barrel liegen.Dabei plane die Gesellschaft im Viking Ölfeld weitere Akquisitionen zu tätigen. Viele "too big to fail" Öl-Unternehmen würden sich derzeit in einer notleidenden Lage befinden und die Analysten würden davon ausgehen, dass Saturn Oil+Gas von dieser Situation profitieren könnte und gute Akquisitions-Opportunitäten zu finden. Die Analysten hätten Saturn Oil & Gas Inc. derzeit noch ohne weitere Akquisitionen bewertet. Basierend auf ihrem DCF-Modell hätten sie ein Kursziel von 0,31 CAD (0,21 EUR) ermittelt, was bezogen auf das aktuelle Kursniveau von 0,10 EUR ein deutliches Aufwärtspotenzial biete.Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers, Aktienanalysten der GBC AG, empfehlen die Saturn Oil+Gas-Aktie zum Kauf. (Analyse vom 24.01.2020)