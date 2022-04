Auf der Grundlage ihres DCF-Modells haben Julien Desrosiers und Felix Haugg, Aktienanalysten der GBC AG, ihr Kursziel auf 13,12 CAD / 9,41 EUR angehoben und behalten ihr "buy"-Rating bei. (Analyse vom 11.04.2022)



Kurzprofil Saturn Oil & Gas Inc.:



Saturn Oil & Gas (ISIN: CA80412L8832, WKN: A3C9X6, Ticker-Symbol: SMKA, TSX Venture-Symbol: SOIL, NASDAQ OTC-Symbol: SAEUF) ist ein in Kanada ansässiges Rohstoffunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Erdöl- und Erdgasvorkommen in Kanada befasst. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration seiner Erdöl- und Erdgasvorkommen in Südost- und West Central Saskatchewan. (11.04.2022/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Saturn Oil & Gas-Aktienanalyse von der GBC AG:Julien Desrosiers und Felix Haugg, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Saturn Oil & Gas Inc. (ISIN: CA80412L8832, WKN: A3C9X6, Ticker-Symbol: SMKA, TSX Venture-Symbol: SOIL, NASDAQ OTC-Symbol: SAEUF) weiterhin zu kaufen.Unternehmens Guideline: Das Unternehmen rechne mit einer durchschnittlichen Produktion von 8.000 boe/d für das GJ2022e.Finanzierung: Das Unternehmen habe mit Eche-lon Capital Market eine Kauffinanzierung von 6.141.000 Einheiten mit einem Bruttoerlös von 18.423.000 CAD abgeschlossen.Nicht vermittelte Privatplatzierung: Das Unternehmen habe 730.000 Einheiten für einen Bruttoerlös von 2.190.000 CAD ausgegeben.Investitionen in Höhe von insgesamt 50 Mio. CAD: Mit den zusätzlichen Erlösen aus der Finanzierung könne Saturn seine Entwicklung in diesem hohen Ölpreisumfeld beschleunigen. Das Unternehmen werde im Laufe des Jahres 2022e Kapital in Höhe von etwa 50% seiner derzeitigen Marktkapitalisierung investieren.Massives Umsatzwachstum für 2022e prognostiziert: Nach den Schätzungen der Analysten werde das Unternehmen in GJ 2022e einen Umsatz von 287,1 Mio. CAD erzielen.Erfolgreiche Bohrungen: Die Bohrung Glen Ewen 101/7-26 habe in den ersten 30 Tagen eine durchschnittliche Leichtölproduktion von über 220 bbl/d geliefert. Ausgehend von öffentlichen Daten habe diese Bohrung mit über 500 Produktionsstunden die höchste Ölförderleistung aller über 550 Bohrungen in Saskatchewan im vierten Quartal 2021 aufgewiesen.Beschleunigter Schuldentilgungsplan: Angesichts des aktuellen Ölpreises würden die Analysten davon ausgehen, dass das Unternehmen seine Schuldentilgung beschleunigen und die Nettoverschuldung bis zum Jahresende 2022 um 80% reduzieren werde und bereits im dritten Quartal 2023 zu 100% schuldenfrei sein könnte.Verhältnis von Marktkapitalisierung zu freiem Cashflow von 0,35: Nach den aktuellen Schätzungen der Analysten dürfte das Unternehmen bei einer Marktkapitalisierung von 93 Mio. CAD einen freien Cashflow von über 32,7 Mio. CAD erwirtschaften.