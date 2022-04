Unternehmensnachrichten:



Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) habe die Quartalsergebnisse für den Zeitraum Januar-März 2022 bekanntgegeben. Der Umsatz sei um 30% auf 1,02 Mrd. Euro (Erwartung 0,96 Mrd. Euro) gestiegen, während das bereinigte EBITDA um 32% auf 349 Mio. Euro (Erwartung 320 Mio. Euro) zugelegt habe. Die bereinigte EBITDA-Marge habe sich gegenüber dem Vorjahr von 33,3 auf 34,1% verbessert. Der bereinigte Jahresüberschuss habe 152,6 Mio. Euro (Erwartung 152,6 Mio. Euro) erreicht. Für das Gesamtjahr erwarte Sartorius weiterhin einen Umsatzanstieg von 15 bis 19% und eine bereinigte EBITDA-Marge von 34%.



Continental (CON.DE) habe heute die vorläufigen Ergebnisse für Q1 2022 veröffentlicht. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass der Umsatz nach vorläufigen Daten 9,3 Mrd. Euro erreicht und damit über den erwarteten 8,8 Mrd. Euro gelegen habe. Die bereinigte EBIT-Marge sei mit 4,7% angegeben worden. Das Unternehmen habe beschlossen, die Prognosen für das Gesamtjahr anzupassen, um die negativen Auswirkungen der Kosteninflation und der Unterbrechungen der Lieferkette zu berücksichtigen. Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) erwarte nun für das Gesamtjahr eine bereinigte EBIT-Marge von 4,7 bis 5,7%, statt 5,5 bis 6,5%. Für 2022 werde ein Umsatz von 38 bis 40 Mrd. Euro erwartet (2021: 33,77 Mrd. Euro).



Einschätzungen von Analysten:



- Jefferies stuft thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) mit "kaufen" ein. Kursziel: 12,65 Euro (21.04.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren am Donnerstag überwiegend im Plus, so die Experten von XTB.Die Blue-Chip-Indices aus Deutschland, Frankreich und Österreich würden über 1% höher notieren. Unterdessen seien der britische FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) und der italienische FTSE MIB (ISIN: IT0003465736, WKN: 145814) mit einem Minus von jeweils 0,1% die größten Nachzügler. Während der Wirtschaftskalender für heute keine hochkarätigen Makroveröffentlichungen enthalte, könnte am Abend während der IWF-Debatte über die Weltwirtschaft etwas los sein, da sowohl der FED-Vorsitzende Powell als auch die EZB-Präsidentin Lagarde erwartet würden.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setze seine Erholung fort, die nach dem Ausbruch über die Abwärtstrendlinie und die obere Grenze einer lokalen Marktgeometrie eingeleitet worden sei. Der Index werde fast 5% über dem Tief vom 12. April 2022 gehandelt. Dem DAX sei heute der Ausbruch über das Swing-Level von 14.500 Punkten gelungen und notiere auf dem höchsten Stand seit dem 5. April 2022. Ein wichtiger kurzfristiger Widerstand, den es zu beachten gelte, befinde sich im Bereich von 14.600 Punkten und sei durch frühere Kursreaktionen markiert. Sollte den Bullen der Durchbruch nach oben nicht gelingen, wäre ein Pullback in Richtung der beiden nächstgelegenen Unterstützungszonen - 14.500 und 14.320 Punkte - nicht auszuschließen.