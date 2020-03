Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

203,40 EUR +4,68% (20.03.2020, 15:41)



Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

203,60 EUR +3,09% (20.03.2020, 15:39)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (20.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Das Göttinger Unternehmen auf der Zielgeraden für den geplanten millionenschweren Zukauf von ausgewählten Geschäften des US-Unternehmens Danaher Life Science . Wie Sartorius heute mitgeteilt habe, hätten sowohl die US-Arzneimittelbehörde FTC in den USA als auch die EU-Kommission grünes Licht für die Übernahme gegeben. Dem deutschen Labor- und Pharmazulieferer fehle damit noch die Genehmigung aus China, die nun im Laufe des zweiten Quartals erwartet werde. Der Abschluss des Zukaufs sei ursprünglich noch für das erste Quartal erwartet worden.Danaher Life Science müsse sich im Zuge der Übernahme des Biopharma-Geschäfts vom US-Konzern General Electric aus wettbewerbsrechtlichen Gründen von einigen Unternehmensteilen trennen. Sartorius übernehme von Danaher Life Science verschiedene Labor- und Bioprozess-Technologien, die das Portfolio beider Sartorius-Sparten ergänzen würden.Am Freitag gewinnt lege die Sartorius-Vorzugsaktie deutlich zu. Im Dreimonatsvergleich sei Sartorius mittlerweile die einzige Aktie im MDAX, die noch ein Plus vorweisen könne. Auch längerfristig gehöre das Papier zu den absolut besten im MDAX. "Der Aktionär" bleibe weiterhin optimistisch. Anleger könnten mit einem Stopp bei 150 Euro an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: