Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

187,00 EUR -1,73% (25.07.2019, 16:33)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen. (25.07.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius: Weiter im Takt - AktienanalyseWährend zahlreiche Firmen vor schlechteren Geschäften warnen, blickt der Laborzulieferer Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) unverändert optimistisch nach vorne - und hat nun sogar seine Prognose angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Im Hinblick auf die weitere Entwicklung sind wir sehr zuversichtlich und erwarten für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von zehn bis 14 Prozent anstelle der bisher prognostizierten sieben bis elf Prozent", so Konzernchef Joachim Kreuzburg. Dabei rechne das Unternehmen weiterhin mit einer Marge von 27 Prozent. Grund für die Zuversicht sei eine unverändert starke Nachfrage nach Technologien zur Herstellung von Biopharmazeutika. Im ersten Halbjahr sei der Umsatz der Niedersachsen bereinigt um Wechselkurseffekte um knapp 16 Prozent auf 894,7 Mio. Euro geklettert.Vor allem in Asien brumme das Geschäft. Hier seien die Einnahmen um knapp 20 Prozent auf 224,5 Mio. Euro gestiegen. Aber auch in den übrigen Regionen habe Sartorius zweistellig wachsen können. Das Gute: Die Gewinnentwicklung stehe dem in nichts nach. Im Gegenteil: Das EBITDA habe sich sogar um 25,4 Prozent auf rund 237,6 Mio. Euro erhöht. Die entsprechende Marge habe damit bei 26,6 Prozent gelegen (Vorjahr: 25 Prozent). Als bereinigter Gewinn seien 101,5 Mio. Euro hängengeblieben - fast 27 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2018.Das kam an der Börse natürlich gut an: Die Sartorius-Vorzugsaktie stieg nach der Prognoseanhebung auf ein neues Rekordhoch von 195,40 Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 29/2019)Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:187,70 EUR -1,31% (25.07.2019, 16:17)