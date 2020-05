Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

294,20 EUR +1,94% (13.05.2020, 15:40)



Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

294,20 EUR +0,41% (13.05.2020, 15:33)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (13.05.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Die Aktien des Pharma- und Laborausrüsters Sartorius hätten ihren Rekordlauf auch am heutigen Mittwoch fortgesetzt. Mit einem Sprung auf bis zu 294,80 Euro hätten sich die Papiere weiter der Marke von 300 Euro genähert. Ohnehin sei die Aktie der Überflieger der vergangenen Jahre im MDAX. Im Fünf-Jahresvergleich habe das Papier 688 Prozent zugelegt. Damit sei Sartorius der unangefochtene Spitzenreiter vor Nemetschek mit plus 572 Prozent.Im Zuge des Corona-Crashs an den Börsen sei der Kurs bis Mitte März noch auf fast 164 Euro abgerutscht. Doch schnell habe das Unternehmen als ein Profiteur der Virus-Pandemie gegolten. Bis Mitte April sei der Corona-Verlust aufgeholt, bevor ein optimistischerer Jahresausblick des Konzernchefs Joachim Kreuzburg den Aktien weiteren Rückenwind verliehen habe. Seit dem März-Tief würden sich die Kursgewinne nun auf fast schon 80 Prozent summieren. Ähnlich gut hätten nur andere Krisengewinner wie der IT-Konzern Bechtle oder der Anbieter von Fernwartungssoftware TeamViewer abgeschnitten.Viele Analysten würden das Kurspotenzial von Sartorius mittlerweile als ausgereizt ansehen. Nicht aber Daniel Wendorff von der Commerzbank. Er sehe das Kursziel von Sartorius bei 327 Euro.Auch andere Analysten hätten das jüngste Zahlenwerk des Unternehmens gelobt: "Ein starker Start ins Jahr für Sartorius mit einem deutlichen Anstieg der Aufträge in der BPS-Sparte", habe Scott Bardo von der Berenberg Bank geschrieben. Dieser sei um fast 40 Prozent auf gut 500 Millionen Euro gestiegen, angetrieben von großen Bestellungen aus China und von Vorzieheffekten durch Kunden, die im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie ihre Lager aufgestockt hätten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link