Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen. (21.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Die Geschäfte vor allem mit biopharmazeutischen Produkten seien für den Pharma- und Laborzulieferer Sartorius auch im dritten Quartal glänzend gelaufen. In den ersten neun Monaten habe sich der Umsatz auf 1,36 Milliarden Euro summiert, wie Sartorius am Montag in Göttingen mitgeteilt habe. Das sei ein um Währungseffekte bereinigtes Plus im Vergleich zum Vorjahr von 15,5 Prozent gewesen. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe um 22,7 Prozent auf 361,1 Millionen Euro zugelegt. Unter dem Strich sei ein Nettogewinn in Höhe von 153,2 Millionen Euro und damit 21,2 Prozent mehr als im Vorjahr geblieben.Die Prognose für das Gesamtjahr habe Sartorius konkretisiert. Der Umsatzanstieg solle nun das obere Ende der bisher prognostizierten Bandbreite von etwa 10 bis 14 Prozent erreichen. Vom Umsatz sollten im Gesamtjahr weiterhin etwas mehr als 27 Prozent als bereinigter operativer Gewinn beim Unternehmen hängenbleiben.Sartorius wolle seine Segmente Bioanalytik und Bioprozesstechnik mit einem Zukauf stärken. Das MDAX-Unternehmen plane, ausgewählte Geschäfte von Danaher Life Science für rund 750 Millionen Dollar in bar zu übernehmen, habe Sartorius am Montag in Göttingen mitgeteilt.Das zum Verkauf stehende Portfolio habe den Angaben zufolge 2018 einen Gesamtumsatz von rund 140 Millionen Dollar bei zweistelligen operativen Gewinnmargen erzielt und beschäftige weltweit rund 300 Mitarbeiter. Die Übernahme solle im ersten Quartal 2020 abgeschlossen sein. Allerdings stehe der geplante Zukauf unter dem Vorbehalt, dass Danaher wiederum das Biopharma-Geschäft des US-amerikanischen Konzerns General Electric übernehmen dürfe.Marion Schlegel von "Der Aktionär" bleibt nach wie vor zuversichtlich, was die langfristige Entwicklung der Aktie angeht und empfiehlt deswegen, weiter mit einem Stopp bei 150,00 Euro dabei zu bleiben. (Analyse vom 21.10.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link