Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

449,60 EUR +0,25% (06.07.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

465,00 EUR +3,43% (06.07.2021, 22:26)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (06.07.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Das Göttinger Unternehmen werde nach guten Geschäften in den ersten sechs Monaten optimistischer für das Gesamtjahr. So solle der Umsatz 2021 währungsbereinigt statt um etwa 35% jetzt um rund 45% steigen, wie Sartorius überraschend am Montagabend mitgeteilt habe. Auch der bereinigte operative Gewinn solle höher ausfallen als bisher gedacht.So erwarte die Sartorius-Führung, dass im Gesamtjahr nun etwa 34% des Umsatzes als operativer Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (operatives EBITDA) beim Unternehmen hängen bleiben würden. Bisher habe das Management nur mit etwa 32% gerechnet. Den Angaben zufolge stehe die Prognose wegen der Corona-Krise aber immer noch unter noch größerer Unsicherheit als üblich. So setze der Vorstand voraus, dass die Lieferketten stabil und die Produktionslinien in Betrieb bleiben würden.Für das erste Halbjahr erwarte die Sartorius-Führung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein währungsbereinigtes Umsatzplus von etwa 60%. Davon sollten etwas über 34% als bereinigter operativer Gewinn übrig geblieben sein. Die stärksten Zuwächse habe es in der Sparte Bioprocess Solutions gegeben, die Technologien für die Herstellung von Biopharmazeutika anbiete. Aber auch die Laborsparte habe deutlich zugelegt. Die vollständigen Halbjahreszahlen wolle Sartorius wie geplant am 21. Juli veröffentlichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: