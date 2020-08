Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

349,60 EUR -1,96% (27.08.2020, 17:28)



Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

348,60 EUR -2,57% (27.08.2020, 17:21)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (27.08.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Wolf vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Wenn es in diesem ungewöhnlichen Jahr darum gehe, Branchen zu nennen, die durch die Corona-Krise einen unerwarteten, zusätzlichen Schub erhalten hätten, dann seien v.a. Pharma und Medizintechnik zu nennen. Bei einigen, wie Sartorius deute sich eine kurzfristige Korrektur an.Sartorius-Aktionäre würden in diesem Jahr zweifellos zu den zufriedeneren Investoren gehören, könnten sie doch seit Jahresbeginn auf ein Kursplus von 85% zurückblicken. Nehme man das März-Tief als Maßstab seien es sogar 95%. Noch beeindruckender werde es, wenn man sich die Entwicklung seit Anfang 2018 anschaue. Demnach habe sich die Sartorius-Vorzugsaktie mehr als vervierfacht.Jeder Gipfelstürmer brauche aber auch mal eine Auszeit und diese zeichne sich gerade beim Göttinger Unternehmen ab. Die wesentlichen technischen Indikatoren hätten nämlich den jüngsten Aufwärtsschub seit Juni nicht mehr positiv begleitet. Daraus lasse sich ablesen, dass dem Wert für weitere Zugewinne die Kraft fehle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: