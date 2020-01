Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (28.01.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Die Rally des im MDAX notierten Pharma- und Laborausrüsters Sartorius scheine kein Ende nehmen zu wollen. Selbst der zuletzt etwas schwächere Markt habe der Aktie kaum etwas anhaben können. Doch am heutigen Dienstag sei die Aktie nach einem starken Start zuletzt ins Minus gerutscht. Und das trotz hervorragender Quartalszahlen. Sartorius habe die Erwartungen für das vergangene Geschäftsjahr übertreffen können, allerdings hätten sich Analysten bei den Zielen für 2020 noch einen Tick mehr erhofft.Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe Sartorius dank guter Geschäfte in der Biotech-Sparte die Umsatz- und Ergebniserwartungen der Experten übertroffen. Die Erlöse seien im Gesamtjahr 2019 um knapp 17 Prozent auf 1,83 Milliarden Euro geklettert, wie das MDAX-Unternehmen am Dienstag in Göttingen mitgeteilt habe.Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe um gut 22 Prozent auf 495,8 Millionen Euro zugelegt. Für das laufende Geschäftsjahr 2020 gehe das Management von einer um Wechselkurseffekte bereinigten Steigerung des Umsatzes von 10 bis 13 Prozent aus. Die operative Marge (EBITDA) solle auf rund 27,5 Prozent steigen, 2019 habe sie bei 27,1 Prozent gelegen.Damit schneide Sartorius beim Umsatz etwas und beim operativen Ergebnis (EBITDA) deutlich besser ab, als Analysten das erwartet hätten.Auch "Der Aktionär" bleibe von Sartorius überzeugt. Kurzfristig könnte sich das Papier nach der starken Rally zuletzt aber eine Verschnaufpause gönnen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 28.01.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link