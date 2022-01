Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,34 Milliarden Euro. Ende 2020 waren fast 11.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (27.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie des Laborausrüsters Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sartorius habe auch im zweiten Jahr der Pandemie stark abgeschnitten. Der Pharma- und Laborausrüster habe nicht nur von der Nachfrage von Impfstoff- und Testherstellern profitiert, sondern auch das Basisgeschäft abseits Corona habe floriert. Positiv hinzugekommen seien Übernahmen.Der Umsatz sei vorläufigen Berechnungen zufolge im Jahresvergleich um knapp 48 Prozent auf 3,45 Milliarden Euro geklettert, der Auftragseingang sei um gut die Hälfte gewachsen, wie der DAX-Konzern am Donnerstag in Göttingen mitgeteilt habe. Damit habe Sartorius noch leicht die Erwartungen übertroffen.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) habe sich um fast 70 Prozent auf rund 1,18 Milliarden Euro erhöht, die entsprechende operative Marge sei auf 34,1 Prozent gestiegen, nach 29,6 Prozent ein Jahr zuvor. Unter dem Strich sei ein bereinigter Gewinn von 553 Millionen Euro geblieben, nach 299 Millionen Euro in 2020.Für das neu angelaufene Geschäftsjahr rechne das Management nun jedoch mit weniger Wachstum. Der Erlös solle um 14 bis 18 Prozent anziehen bei einer bereinigten EBITDA-Marge "auf dem hohen Niveau des Vorjahres von etwa 34 Prozent". Diesen Wert peile Sartorius nun auch mit seinen angepassten Mittelfristzielen für 2025 an - bisher habe man 32 Prozent in Aussicht gestellt. Beide Sparten sollten zur höheren Marge beisteuern. Das mittelfristige Umsatzziel von rund fünf Milliarden Euro bleibe unverändert.Sartorius sei mit einem Plus von 73,2 Prozent der Top-Performer 2021 im DAX gewesen. Im neuen Jahr schwächele das Papier allerdings. Er sei der bislang zweitschwächste Wert 2022 im DAX.Der deutliche Rücksetzer in den vergangenen Wochen bringt das Papier nun aber auch für Neueinsteiger wieder auf attraktives Niveau, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Wichtige Unterstützungen lägen bei knapp 400 Euro. (Analyse vom 27.01.2022)Mit Material von dpa-AFX