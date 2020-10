Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (Vorzugsaktie: ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF; Stammaktie: ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma-und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,83 Milliarden Euro. Ende 2019 waren mehr als 9.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (05.10.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Stammaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius baue sein Geschäft mit einer kleineren Übernahme aus. Für 360 Millionen Euro solle der Aufreinigungsspezialist BIA Separations übernommen und in die Tochter Sartorius Stedim Biotech eingegliedert werden, habe das im MDAX notierte Unternehmen am späten Freitagabend in Göttingen mitgeteilt.240 Millionen sollten bar bezahlt werden und 120 Millionen Euro in Sartorius-Stedim-Anteilen. Zum Vergleich: Sartorius werde nach dem jüngsten Höhenflug der Aktien an der Börse derzeit mit 25 Milliarden Euro und die Tochter Sartorius Stedim Biotech, an der die Göttinger 74 Prozent der Anteile halten würden, mit fast 28 Milliarden Euro bewertet."Beide Parteien haben darüber hinaus drei Tranchen ergebnisabhängiger Earn-out-Zahlungen über die nächsten fünf Kalenderjahre vereinbart", habe es weiter geheißen. Die Transaktion unterliege den üblichen Abschlussbedingungen und solle bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.BIA Separations beschäftige am Hauptsitz im slowenischen Ajdovscina etwa 120 Mitarbeiterwird 2020 zirka 25 Millionen Euro umsetzen und solle in den kommenden Jahren ein starkes zweistelliges Umsatzplus erzielen. Zudem solle durch den Zukauf die Marge des Konzerns steigen.Die Vorzugsaktien von Sartorius würden seit Jahren zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt gehören. Alleine in diesem Jahr habe das Papier 90 Prozent gewonnen. Zuletzt habe das Papier ein neues Allzeithoch markiert. Seit dem Herbst 2010 würden sich die Gewinne auf mehr als 8.000 Prozent summieren und über 20 Jahre gesehen seien es sogar knapp 16.000 Prozent.Die Aktie von Sartorius präsentiere sich auch zum Wochenauftakt weiter stark. Am Morgen könne das Papier bei Lang & Schwarz gut ein Prozent zulegen auf 365,20 Euro.Marion Schlegel von "Der Aktionär" empfiehlt, die Gewinne weiter laufen zu lassen, den Stopp aber auf 270 Euro nachzuziehen. (Analyse vom 05.10.2020)Mit Material von dpa-AFX