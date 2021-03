Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

419,80 EUR +0,10% (31.03.2021, 08:45)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (31.03.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktie dreht nach oben - ChartanalyseDie Sartorius-Aktie (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) markierte am 16. Februar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 502,00 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei der Wert deutlich unter Druck geraten und sei sogar kurzzeitig unter das alte Allzeithoch bei 416,80 EUR zurückgefallen. Am 18. März sei die Aktie im Zuge der Geschäftszahlen wieder über diese Marke gesprungen. Nach einem Hoch bei 457,40 EUR habe der Aktienkurs wieder nachgegeben. Im gestrigen Handel sei er fast auf die Unterstützung bei 416,80 EUR zurückgefallen. Vom Aufwärtsgap vom 18. März sei nur noch ein minimaler Rest zwischen 417,00 EUR und 415,40 EUR offen.Die Sartorius-Aktie könnte nun wieder unmittelbar nach oben drehen und zunächst bis ca. 446,00 EUR und damit an den Abwärtstrend seit Februar 2021 ansteigen. Gelinge ein Ausbruch über diesen Trend, dann wären weitere Gewinne in Richtung 502,00 EUR möglich. Sollte die Aktie allerdings unter 415,40 EUR abfallen, könnte es zu einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung 370 EUR kommen. (Analyse vom 31.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:419,00 EUR -2,01% (30.03.2021, 17:35)