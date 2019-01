Tradegate-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:

94,00 EUR -1,93% (08.01.2019, 16:53)



Nasdaq-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:

107,52 USD -2,27% (08.01.2019, 16:47)



ISIN Sarepta Therapeutics-Aktie:

US8036071004



WKN Sarepta Therapeutics-Aktie:

A1J1BH



Ticker Symbol Sarepta Therapeutics-Aktie Deutschland:

AB3A



Ticker Symbol Sarepta Therapeutics-Aktie Nasdaq:

SRPT



Kurzprofil Sarepta Therapeutics Inc.:



Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, NASDAQ-Symbol: SRPT), am 5. Juni 2013 gegründet, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von auf Ribose-Nukleinsäure (RNA) gerichteten Therapeutika zur Behandlung seltener neuromuskulärer Erkrankungen. Das Unternehmen arbeitet mit der Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Therapien für Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung seiner krankheitsmodifizierenden DMD-Arzneimittelkandidaten. (08.01.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sarepta Therapeutics-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, NASDAQ-Symbol: SRPT) spekulativ zu kaufen.Der Knoten sei bei Sarepta auf der JP Morgan Healthcare Conference nicht geplatzt. Mögliche frische Gentherapie-Daten würden weiter auf sich warten lassen und die Verkäufe in Q4/2018 des bis dato einzig zugelassenen Produktes gegen die Muskeldystrophie Typ Duchenne, Exondys 51, hätten leicht unter den Erwartungen gelegen. Die Folge: Nach einem starken Kursanstieg sei der US-Titel deutlich ins Minus gedreht. Für den AKTIONÄR und einigen Analysten eine übertriebene Reaktion.Dass das Biotech-Unternehmen nicht die lang ersehnten LGMD-Daten und keine Einzelheiten zum Fahrplan zur Mikrodystrophin-Gentherapie präsentiert habe, habe bei dem ein oder anderen Investor für Verwirrung gesorgt.Auch wenn das erhoffte News-Feuerwerk bei Sarepta ausgeblieben sei: Die nächsten Monate würden hochspannend. Könne Sarepta an das Erfolgsjahr 2018 anknüpfen, sollte die Aktie wieder durchstarten. On top gebe es einen Schuss Übernahmefantasie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sarepta Therapeutics-Aktie: