Leuschner habe angekündigt, "unverzüglich Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern aufnehmen, um eine sozialverträgliche und einvernehmliche Lösung zu finden". Ziel sei "ein Sozialplan, um sämtliche Maßnahmen so sozialverträglich wie möglich umzusetzen". Denkbar seien zum Beispiel eine Vorruhestandsregelung sowie die Gründung einer Transfergesellschaft mit verlängerten Kündigungsfristen. Die genannten Maßnahmen sollten spätestens ab April 2018 umgesetzt werden.



Wien (www.aktiencheck.de) - Santander Deutschland streicht 600 Stellen und schließt 100 Filialen - AktiennewsDie spanische Großbank Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) trimmt ihr Deutschland-Geschäft auf Effizienz, so die Experten von "FONDS professionell".Das gehe mit dem Verlust zahlreicher Arbeitsplätze und Filialen einher. Besonders hart treffe es den Standort Frankfurt: Die Zentrale der früheren SEB werde aufgegeben.Der spanische Finanzkonzern Santander rüste sich mit einem Generalumbau für harte Zeiten im deutschen Bankgeschäft. Das Institut möchte in den kommenden Jahren 100 Filialen schließen und die Zahl der Arbeitsplätze im Vertrieb um 350 reduzieren. Auch die Verwaltung müsse Federn lassen. "Durch den Abbau von Überschneidungen und durch Effizienzgewinne in Folge von Digitalisierungsprojekten werden wir in der Hauptverwaltung bis voraussichtlich 2020 insgesamt 250 Arbeitsplätze einsparen", schreibe Deutschlandchef Ulrich Leuschner in einem Brief an seine Mitarbeiter, der "FONDS professionell ONLINE" vorliege.Hauptverwaltung und Steuerungsfunktionen würden in Mönchengladbach zentralisiert. "In Frankfurt sollen nach derzeitiger Planung lediglich das Business & Corporate Banking (BCB) sowie das auf BCB ausgerichtete Risk Management verbleiben", so Leuschner. Die Büros an der Bockenheimer Landstraße 39, die Santander mit dem Kauf des Privatkundengeschäftes der schwedischen SEB 2011 übernommen habe, sollten aufgegeben und stattdessen kleinere Büroflächen angemietet werden. Allein in Frankfurt seien rund 150 Mitarbeiter betroffen. Santander Asset Management und die deutsche Zweigniederlassung von Banco Santander S.A. würden jedoch in Frankfurt bleiben, habe eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage von "FONDS professionell ONLINE" mitgeteilt.Aus drei Marken wird eineVerschlankt werde auch der Markenauftritt. Seit der Übernahme des SEB-Privatkundengeschäftes würden die Spanier hierzulande mit den Marken Santander Consumer Bank und Santander Bank agieren, dazu komme die Direktbank-Marke Santander Direkt. Ab Mitte kommenden Jahres solle es einen einheitlichen Auftritt als "Santander" geben.Pilotprojekt mit FernberatungLeuschner betone, dass der Umbau nicht aus der Not heraus erfolge. "Im Jahr 2016 konnten wir ein herausragendes Ergebnis erzielen und sind gut in das laufende Jahr gestartet. Aus dieser Position der Stärke können wir den Transformationsprozess für die Zukunft gestalten."Künftig solle sämtlichen Kunden in einem einheitlichen Vertriebsnetz eine einheitliche Produktpalette angeboten werden. "Unser Ziel ist, keinen Kunden zu verlieren, sondern vielmehr mit einer strafferen Organisation und erweiterten, auf Call-Center, Video und online basierenden Beratungsangeboten auf Dauer neue Kunden zu gewinnen und so an uns zu binden, damit sie loyale Kunden werden." Ab Anfang kommenden Jahres solle in einem Pilotprojekt "Remote Advisory" (Fernberatung) getestet werden.Assessment-Center für zukünftige Filialleiter"Wir brauchen Filialen, wir brauchen ein effizientes Filialnetzwerk, und wir brauchen die besten Mitarbeiter", so Leuschner. Dabei herrsche Wettbewerb: Auf offene Stellen sollten sich nicht nur Filialmitarbeiter bewerben können. Zukünftige Filialleiter sollten ein Assessment-Center durchlaufen.