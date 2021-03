7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Börsenplätze Sanofi-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

84,49 EUR +0,74% (31.03.2021, 13:52)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

84,42 EUR +0,67% (31.03.2021, 14:18)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (31.03.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) weiterhin zu kaufen.Der Kapitalmarkttag am 5. Februar sei nach Erachten des Analysten sehr solide gewesen. Sanofi habe sein Ziel bestätigt, die operative Marge bis 2022 auf 30% zu erhöhen mit der Ambition, diese bis 2025 auf über 32% zu steigern. Mit einem Anstieg der operativen Marge um 120 Basispunkte im Jahr 2020 sehe Salcher das Unternehmen auf einem guten Weg, dieses Ziel auch erreichen zu können. Sanofi erwarte zudem, dass Dupixent (Kooperation mit Regeneron) bis Ende 2022 zu diesem Margensteigerungs-Ziel aktiv beitragen könne.Ausblick 2021: Sanofi rechne auf Basis konstanter Wechselkurse mit einer Steigerung des Gewinns pro Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich. Den konzerneigenen Sparkurs wolle Sanofi indessen verschärfen. Bis 2022 wolle der Konzern EUR 500 Mio. mehr einsparen als Ende 2019 angekündigt.Sanofi habe die Übernahme des britischen Biotechunternehmens Kymab für USD 1,1 Mrd. bekannt gegeben. Damit sichere sich Sanofi die Rechte an einem vielversprechenden Antikörper, der sich in der klinischen Entwicklung zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen und entzündlichen Erkrankungen befinde. In der Pipeline des Unternehmens befänden sich auch Wirkstoffe zur Behandlung von Krebs und Hämophilie (Bluterkrankheit).Produkt-Pipeline: Im Jahr 2020 hätten zwölf Specialty-Care-Projekte die Phase 3 erreicht, was einen bedeutenden Fortschritt bei der Weiterentwicklung einer Pipeline von potenziell innovativen Medikamenten für ungedeckte Patientenbedürfnisse darstelle.Die Umsätze hätten sich in Q4 2020 mit EUR 9,38 Mrd. im Jahresvergleich nominal leicht rückläufig gezeigt (-2,4%; währungsbereinigt: +4,2%), womit Sanofi den Konsens exakt getroffen habe. Was die währungsbereinigte Entwicklung der einzelnen Sparten betreffe, habe sich Pharma (+2,4%) getrieben durch die starken Zahlen von Dupixent (+54% auf EUR 982 Mio.) robust gezeigt. Auch der Bereich Onkologie habe mit einem Umsatzwachstum von 25% überzeugen können. Die Impfstoffsparte habe gegenüber dem Vorjahresquartal unter anderem aufgrund der Rekordnachfrage nach Influenza-Impfstoffen um 14,6% zulegen können. Consumer Healthcare (-3,0%) habe hingegen noch immer unter Beschränkungen im Zuge der Corona-Krise gelitten. Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe sich nominal stabil bei EUR 1,22 gezeigt (Konsens: EUR 1,16).In Q4 seien die weltweiten Diabetes-Umsätze von Sanofi um 8,4% auf USD 1,09 Mrd. gesunken, bedingt durch einen anhaltenden Preisdruck in den USA sowie durch negative Auswirkungen von COVID-19.Der französische Pharmakonzern Sanofi habe die Erwartungen im vierten Quartal auf operativer Ebene übertreffen können. Auch wenn Sanofi bei COVID-19-Impfstoffen vorerst nur an der Seitenlinie agiere - sprich sich noch in der klinischen bzw. präklinischen Entwicklungsphase befinde sowie bis dato lediglich Unterstützung bei der Produktion von Impfstoffen für BioNTech and Pfizer leiste - so sehe der Analyst bei der erfolgreichen Entwicklung bzw. Zulassung durchaus Chancen für Sanofi, verfüge der Konzern nicht zuletzt vor allem über große Produktionskapazitäten. Auch der Schwerpunkt der Pharmasparte auf seltene Erkrankungen erweise sich in der COVID-19-Pandemie als krisenfest.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine "Kauf"-Empfehlung für Sanofi. Das unveränderte Kursziel von EUR 101 entspreche bei KGV, EV/SALES und EV/EBIT (jeweils auf Basis 2022e) einem Bewertungsabschlag im Mittel von rd. 9%. (Analyse vom 31.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen