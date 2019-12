Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (09.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die Lupe.Es vergehe gefühlt kein Montag im Biotech-Sektor ohne eine neue Übernahme. In dieser Woche schlage der Pharmakonzern Sanofi in den USA zu und wolle sich die Biotech-Gesellschaft Synthorx einverleiben. Für den Immunonkologie-Spezialisten würden die Franzosen tief in die Tasche greifen, ganz zur Freude der Synthorx-Aktionäre. Sanofi biete 68 USD je Aktie, dadurch werde das Übernahmeobjekt mit etwa 2,5 Mrd. USD bewertet. Dies entspreche einer Prämie von unglaublichen 172% im Vergleich zum zum Schlusskurs vom Freitag.Die Sanofi-Aktie bleibe eine lukrative Halteposition, der Deal könnte aber kurzfristig für Abgabedruck sorgen, so Michel Doepke vom Anlagermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2019)