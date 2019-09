Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

83,78 EUR +0,75% (23.09.2019, 11:38)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

83,68 EUR +0,43% (23.09.2019, 11:45)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (23.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von Analyst Tobiast Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF).Sanofi habe eine Kooperation mit dem US-amerikanischen Medizintechnikunternehmen Abbott zwecks Entwicklung von Technologien zur Blutzuckermessung und Insulinverabreichung geschlossen. Die Kooperation strebe eine vernetzte Versorgung an, bei der Insulin-Dosier-Informationen mit Smart-Pens sowie Anwendungen zur Insulin-Maßanalyse und Cloud-Software kombiniert werden sollten. Sanofi arbeite bereits an diesen Technologien und an ihrer Kompatibilität mit Abbots Free Style Libre-System (Sensorgestütztes Glukose-Messsystem). Der Datenaustausch solle es Patienten und Ärzten leichter machen, bessere Entscheidungen in Bezug auf Medikamente, Ernährung und Lebensstil zu fällen. Beide Unternehmen würden die Markteinführung in den nächsten Jahren planen. Die lokalen behördlichen Genehmigungen stünden noch aus.Gottschalt erachte es als positiv, dass Sanofi das seit Jahren rückläufige Diabetesgeschäft (Anteil am Konzernumsatz 2018: 15,9%; 2017: 18,2%) profitabler machen wolle. Belastend würden sich vor allem die rückläufigen Erlöse des Blockbuster-Medikaments Lantus (2018: 3,57 Mrd. Euro; 2017: 4,63 Mrd. Euro) auswirken. Durch die Kooperation mit Abbott versuche Sanofi nach Meinung des Analysten dieser negativen Entwicklung entgegenzuwirken.Das Ausblick des Analysten für das Diabetes-Geschäft des Konzerns bleibe verhalten, weil die Markteinführung erst in den kommenden Jahren erfolgen solle. Der Rivale Novo Nordisk komme bereits 2020 mit seinem Produkt auf den Markt, womit sich Sanofi in einem erschwerten Wettbewerbsumfeld wiederfinden werde. Die Analystenerwartungen hätten vorerst Bestand.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sanofi-Aktie: