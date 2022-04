Tradegate-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

102,14 EUR -1,08% (29.04.2022, 09:24)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

102,32 EUR -0,08% (29.04.2022, 09:17)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (29.04.2022/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sanofi: Konsolidierung nach dem Hochlauf - ChartanalyseWährend der EURO STOXX 50 kurz vor Monatsschluss mit einem Minus von 3,2% hinten liegt, verbesserten sich die Aktien von Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) im April um 10,7%, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei hätten die Papiere am 11. April bei 106,66 EUR sogar ein neues Allzeithoch markiert; hätten anschließend jedoch die Gewinne konsolidiert und zu einem Pullback auf die runde 100er Marke angesetzt. Dieser Test sei zunächst erfolgreich verlaufen, sodass sich die Kurse in dieser Woche wieder nach oben orientiert hätten. Nach Vorlage der Quartalszahlen sei der gestrige Handelstag allerdings von einer hohen Volatilität geprägt gewesen, wie sich im Kerzenchart an dem langen oberen und unteren Schatten zeige.Ausblick: Mit einem Schlusskurs bei 102,40 EUR seien die Notierungen am Donnerstag etwas schwächer aus dem Handel (-0,9%) gegangen, hätten sich aber über dem 2015er Hoch und der vielbeachteten 100er Marke halten können. Das Chartbild sei daher in der kurzfristigen Perspektive zunächst als neutral einzustufen.Das Long-Szenario: Um die Konsolidierung zu beenden und an den vorherigen Aufwärtstrend anzuknüpfen, müsste die Aktie per Tagesschluss über das gestrige Hoch bei 104,30 EUR steigen. Im Anschluss könnte sich Platz für einen erneuten Hochlauf an das aktuelle Allzeithoch bei 106,66 EUR eröffnen, wobei der Weg darüber (wie es bei neuen Rekordwerten üblicherweise der Fall sei) frei von charttechnischen Widerständen wäre. Orientierung biete jedoch das im großen Bild (Fünf-Jahres-Chart) aufgelöste aufsteigende Dreieck, aus dem sich - je nach Berechnungsweise - Potenzial bis 110,69 EUR bzw. 116,72 EUR ableiten lasse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sanofi-Aktie: