Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

79,02 EUR -0,65% (03.11.2017, 17:35)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (05.11.2017/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) von 88 auf 86 Euro.Der Umsatz habe in Q3 die Prognosen verfehlt, die Ergebniszahlen hätten aber weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worde. Entscheidend für die künftige Geschäftsentwicklung sollte weiterhin v.a. die Situation im Diabetes-Bereich sein. Die Aussichten des Unternehmens seien hierfür nun pessimistischer geworden. Mit Blick auf künftige M&A-Aktivitäten sei der Druck für Zukäufe als Wachstumstreiber hoch und damit auch das Risiko von teuren Übernahmen. Weininger habe seine EPS-Prognosen nach unten revidiert.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Sanofi-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 88 auf 86 Euro reduziert. (Analyse vom 03.11.2017)