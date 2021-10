Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung SDI-Aktie:

121,20 EUR -3,66% (12.10.2021, 16:58)



Das koreanische Technologie-Unternehmen Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Halbleiter und Displays. (12.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung SDI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) unter die Lupe.Rivian, ein Kunde von Samsung SDI, wolle selber Batteriezellen fertigen. Das sei eine schlechte Nachricht für Samsung SDI. Die Aktie sei schon vorher schwach gewesen, jetzt habe sich das beschleunigt. Die Trendlinie sei gebrochen worden. Vom Chart her sehe es also nicht schön aus, aber im Bereich von etwa 110 bis 115 USD gebe es eine schöne Unterstützung. Deswegen ist bei der Samsung SDI-Aktie nach unten wohl nicht viel möglich, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.10.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Samsung SDI-Aktie: