Kurzprofil Samsung SDI:



Das koreanische Technologie-Unternehmen Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Halbleiter und Displays. (16.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung SDI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) unter die Lupe.Die Samsung SDI-Aktie bewege sich seit ein paar Monaten in einer Seitwärtsrange. Angesichts des anhaltenden Elektro-Booms müsste das Papier des südkoreanischen Batterieherstellers eigentlich deutlich höher notieren. Auch wenn bei Samsung SDI ein neuer Schwung noch nicht so richtig erkennbar sei, sende der Charterste die ersten positiven Signale. Operativ sei der Konzern nach wie vor sehr gut unterwegs und die Geschäftsperspektiven würden stark bleiben. Anleger könnten die Samsung SDI-Aktien weiter einsammeln, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.11.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Samsung SDI-Aktie: