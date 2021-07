Börsenplätze Samsung SDI-Aktie:



Kurzprofil Samsung SDI:



Das koreanische Technologie-Unternehmen Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Halbleiter und Displays. (27.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung SDI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) unter die Lupe.Der BMW-Batterielieferant habe überragende Zahlen präsentiert. Das Geschäft mit Großbatterien für Elektroautos bringe dem südkoreanischen Konzern nach Anlaufverlusten nun hohe Gewinne. So sei gemeldet worden, dass im zweiten Quartal der Umsatz um 30% und der operative Gewinn um 184% auf 256 Mio. USD gestiegen sei.Man bereite sich durch starke Investitionen in den USA auf weitere Partnerschaften mit "vielen Autoherstellern" vor. Die Fabrik in Ungarn werde ab dem dritten Quartal die fünfte Generation der Hochleistungsbatterien für die BMW-Modelle wie den iX liefern. BMW habe jüngst bereits mitgeteilt, die Nachfrage nach den neuen Elektroautos sei "sehr hoch".Samsung SDI befinde sich seit Januar 2020 im Depot 2030 des AKTIONÄR Hot Stock Report, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2021)