Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung SDI-Aktie:

128,50 EUR -3,02% (02.03.2021, 16:13)



ISIN Samsung SDI-Aktie:

US7960542030



WKN Samsung SDI-Aktie:

923086



Ticker-Symbol Samsung SDI-Aktie Deutschland:

XSDG



Kurzprofil Samsung SDI:



Das koreanische Technologie-Unternehmen Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Halbleiter und Displays. (02.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung SDI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) unter die Lupe.Der südkoreanische Konzern investiere viel Geld in den Ausbau seines ungarischen Batterie-Werkes. Durch diese Invesition werde die Jahreskapazität der Produktionsstätte deutlich gesteigert. Die Südkoreaner seien qualitativ sehr stark. Zu den Kunden von Samsung SDI würde u.a. BMW und Volkswagen gehören. Das spiegele sich auch in den operativen Zahlen des Technologie-Unternehmens und sorge für sehr gute Geschäftsperspektiven. Fundamental sei Samsung SDI noch recht günstig bewertet. Anleger könnten die Aktien bei Schwäche einsammeln, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.03.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Samsung SDI-Aktie: