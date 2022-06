Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung SDI-Aktie:

Kurzprofil Samsung SDI Co. Ltd.:



Das koreanische Technologie-Unternehmen Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Halbleiter und Displays. (08.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung SDI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Samsung SDI Co. Ltd. (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) unter die Lupe.Die Samsung SDI-Aktie habe am Dienstag deutlich nachgegeben, habe sich am Mittwoch aber wieder etwas erholen können. Beim südkoreanischen Batteriehersteller gebe es verschiedene kleine Themen, die den Aktienkurs etwas belasten würden. Es bestehe daher kurzfristig bei Samsung SDI kein Handlungsbedarf. Ein Zu- bzw. Neukauf komme erst nach dem Sprung über die 200-Tage-Linie wieder in Frage, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.06.2022)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Samsung SDI-Aktie: