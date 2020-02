Börsenplätze Samsung Electronics-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von Thobias Quaß vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thobias Quaß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des südkoreanischen Elektronik-Giganten Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) unter die Lupe.Überangebote bei Speicherchips und Handelskonflikte würden bei Samsung den Gewinn in Q4/2019 drücken. Zwar steige die Nachfrage nach Speicherchips für Smartphones und Server wieder langsam - doch der Elektronikkonzern halte sich beim Ausblick auf 2020 zurück. Neue, kommende Flagschiffgeräte der Galaxy-Reihe würden die Samsung Electronics-Aktie aber im Plus halten!Angesichts des anhaltenden Wettbewerbsdrucks und der üblichen saisonalen Schwankungen erwarte Samsung für das Q1/2020 abnehmende Verkaufszahlen von Speicherchips und Organischen Leuchtdioden (OLED). Im Smartphone-Geschäft solle die Gewinnentwicklung durch neue Modelle (u.a. das Galaxy Z Flip) und faltbare Geräte das Niveau halten.Die Gründe für die sinkenden Gewinne im Gesamtkonzern seien die stärker werdende chinesische Konkurrenz im Smartphone- und Displaygeschäft. Hinzu kämen sinkende Preise für Speicherchips, die für den südkoreanischen Mischkonzern eine Haupteinnahmequelle seien.Unter den großen Chip-Herstellern setze DER AKTIONÄR aktuell jedoch auf Intel. Bei den Zulieferern seien ASML und Süss Microtec auf der Empfehlungsliste. Alle drei genannten Aktien profitieren von Samsungs langfristiger Innovationskraft, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link