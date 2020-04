Wegen dieser Unsicherheiten ist die Samsung-Aktie für den AKTIONÄR kein Investment. (Analyse vom 29.04.2020)



Börsenplätze Samsung Electronics-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung Electronics-Aktie:

950,00 EUR -0,52% (29.04.2020, 14:59)



Tradegate-Aktienkurs Samsung Electronics-Aktie:

951,00 EUR +0,63% (29.04.2020, 14:59)



ISIN Samsung Electronics-Aktie:

US7960508882



WKN Samsung Electronics-Aktie:

896360



Ticker-Symbol Samsung Electronics-Aktie:

SSU



Kurzprofil Samsung Electronics:



Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) ist einer der größten Elektronikkonzerne weltweit und gehört zur südkoreanischen Samsung Group. (29.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von Thobias Quaß vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thobias Quaß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des südkoreanischen Elektronik-Giganten Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) unter die Lupe.Samsungs Quartalsbericht zeige, wie sich in Zeiten von Corona die Nachfrage-Verhältnisse umkehren würden. In Q1/2020 hätten sich die Smartphone-Umsätze in den Halbleiterbereich verlagert. Von Januar bis März seien vier Prozent weniger Samsung Galaxys als im Vorjahreszeitraum verkauft worden."Ein schrumpfender Markt und Ladenschließungen lassen Gewinnrückgänge unvermeidlich erscheinen", heiße es lakonisch im neusten Geschäftsbericht von Samsung. Zwar sei der Gewinn bei den Handys in Q1 noch um 17 Prozent auf 2,65 Billionen Won (zwei Milliarden Euro) gestiegen. Der Umsatz mit Smartphones sei im selben Zeitraum aber von 25,92 Billionen Won (19,57 Milliarden Euro) auf 24,95 Billionen Won (18,84 Milliarden Euro) gesunken.In Q2 erwarte der südkoreanische Tech-Gigant einen starken Rückgang bei Umsatz und Gewinn. Die Komponentenbestellungen für alle Modelle seien bei den Zulieferern bereits um die Hälfte gekürzt worden.Nach einem schwachen Vorjahr seien aber die Umsätze im Halbleitergeschäft um 22 Prozent auf 17,64 Billionen Won (rund 13,32 Milliarden Euro) geklettert - besonders bei Speicherchips für Server. Der operative Gewinn mit den Chips sei aber um 3,2 Prozent auf 3,99 Billionen Won (drei Milliarden Euro) gesunken. Das solle sich laut Samsung in H2 ändern. Zahlen dazu habe Samsung aber nicht genannt.Um diesen krisenbedingten Schwerpunktwechsel auf die Halbleitersparte zu stemmen, stünden dem Konzern über 73,7 Milliarden Euro Cash zur Verfügung. Die Smartphones würden bei Samsung aber noch über 45 Prozent der Umsätze ausmachen. Die angedeuteten Rückgänge in dem Segment würden die Anleger beunruhigen, zumal die Chip-Nachfrage nach Corona wieder abnehmen könnte.Die Samsung Electronics-Aktie habe die 50-Tage-Linie schon durchkreuzt und sei an ihr abgeprallt. Das mache sie zu einem Widerstand, den der Kurs überwinden müsse. Kurzfristig sei das für Anleger an der Seitenlinie kein gutes Zeichen. Auch der langfristige Trend mit der 200-Tage-Linie zeige nach unten.