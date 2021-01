Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (22.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Am Donnerstag nach Börsenschluss habe der niedersächsische Konzern mit vorläufigen Zahlen überrascht. Diese seien besser als erwartet ausgefallen und hätten die Salzgitter-Aktie zum Wochenschluss an die SDAX-Spitze katapultiert. Wichtig auch: Im laufenden Jahr wolle der Stahlkonzern in die Gewinnzone zurückkehren.Nach vorläufigen Zahlen sei der Vorsteuerverlust bei Salzgitter im vergangenen Jahr auf 200 Mio. Euro gesunken. Im Vorjahr habe der Fehlbetrag noch bei 253 Mio. Euro gelegen. Salzgitter habe zuletzt mit einem Vorsteuerverlust auf dem Niveau von 2019 gerechnet. Im vierten Quartal habe das Unternehmen eine "aufwärtsgerichtete" Entwicklung bei Flachstahl, Handel und Technologie verzeichnet. Der Beitrag aus der Aurubis-Beteiligung habe sich auf knapp 102 Mio. Euro belaufen.Insgesamt habe sich das Umfeld aufgehellt. Zudem seien die Walzstahlpreise zuletzt stark gestiegen. Salzgitter gehe daher für 2021 von einem Vorsteuergewinn von 150 bis 200 Mio. Euro aus. Der Umsatz solle sich von sieben Milliarden auf mehr als 8,5 Mrd. Euro erhöhen. Das Risiko im Zusammenhang mit der Corona-Krise sei aber weiter immanent und kaum quantifizierbar, habe es gehißen. Der Geschäftsbericht solle am 15. März vorgelegt werden.Die Lage in der Stahlbranche helle sich mehr und mehr auf. Nach schwierigen Jahren könnten die Konzerne dank steigender Preise und Nachfrage endlich wieder profitabel wirtschaften. Das spiegele sich an der Börse wider. Die Spekulation auf eine anhaltende Erholung bleibe jedoch mit hohem Risiko verbunden, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2021)