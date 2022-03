Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

42,72 EUR -1,66% (31.03.2022, 14:30)



XETRA-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

42,68 EUR -1,79% (31.03.2022, 14:30)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen. Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (31.03.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Salzgitter hat einen starken Lauf - AktienanalyseNach zwei Verlustjahren in Folge hat der Stahlhersteller Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) 2021 wieder einen Gewinn eingefahren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank steigender Rohstoffpreise und der Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis habe unter dem Strich ein Überschuss von 586 Mio. Euro gestanden, wie der Konzern mitgeteilt habe. Beim Umsatz sei es um 38 Prozent auf 9,8 Mrd. Euro nach oben gegangen. Davon sollten auch die Aktionäre profitieren: Sie würden für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 75 Cent je Aktie erhalten - die höchste Ausschüttung seit 2008.Wie es weitergehe, hänge laut Salzgitter ganz stark davon ab, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickle. Der Angriff Russlands auf das Nachbarland und seine Folgen könnten dazu führen, dass die wirtschaftliche Erholung abrupt abgebremst werde, habe der Konzern gewarnt. Damit gehe die Gefahr eines weiteren Anstiegs der bereits sehr hohen Energiekosten einher. "Somit bestehen aktuell kaum quantifizierbare Prognoserisiken."Bisher halte die Konzernspitze aber an ihrem Ausblick fest. Der Vorsteuergewinn solle 2022 zwischen 600 und 750 Mio. Euro liegen, nachdem er im vergangenen Jahr mit knapp 707 Mio. Euro auf den höchsten Stand seit 13 Jahren gestiegen sei. Der Umsatz solle auf knapp elf Mrd. Euro zulegen.Börsenplätze Salzgitter-Aktie: