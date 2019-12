ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (10.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) charttechnisch unter die Lupe.Die "fallen angels" eines Aktienjahrgangs würden in den ersten Handelstagen des neuen Jahres oftmals ein überdurchschnittliches Erholungspotenzial besitzen. Deshalb hätten die Analysten die Verliererlisten von DAX,MDAX und SDAX durchforstet. Besonders gut stünden die Chancen in Sachen Aufwärtsreaktion, wenn die charttechnische Situation eine Erholung begünstige.Diese Konstellation würden Anleger derzeit möglicherweise bei der Salzgitter-Aktie vorfinden. Während der SDAX bisher um 28% habe zulegen können, liege die Salzgitter-Aktie rund 25% seit Jahresbeginn unter Wasser. Dennoch habe sich das Abgleiten unter das Mehrjahrestief von 2016 (16,81 EUR) letztlich als Fehlausbruch auf der Unterseite erwiesen. Vielmehr arbeite der Stahltitel aktuell an der Ausbildung eines Doppelbodens. Um die untere Umkehrabzuschließen, bedürfe es eines nachhaltigen Spurts über die Marke von 19,09 EUR. Für einen ersten Fingerzeig in diese Richtung sorge der jüngst erfolgte Bruch des steilen Abwärtstrends seit April 2019 (akt. bei 17,26 EUR). Gelinge der Befreiungsschlag, dann eröffne sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von knapp 5 EUR.Auf dem Weg zum Kursziel von rund 24 EUR stellt die Kombination aus den Tiefs von 2014/15 bei 21,01/07 EUR und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 21,00 EUR) ein wichtiges Etappenziel dar, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.12.2019)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:18,865 EUR -0,74% (10.12.2019, 09:03)Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:19,095 EUR (09.12.2019)