Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen. Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (25.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Mit einem Plus von fünf Prozent würden die Stahlaktien von Salzgitter und Klöckner & Co ( ISIN DE000KC01000 WKN KC0100 ) am Freitag einmal mehr zu den stärksten Werten im SDAX zählen. Die beeindruckende Rally der vergangenen Wochen setze sich damit fort, die Chartbilder würden auf ganzer Linie überzeugen. Vonseiten der Analysten komme weiterer Rückenwind.40 Prozent habe die Aktie von Klöckner & Co seit dem Tief Ende Januar inzwischen bereits zugelegt. Bei Salzgitter seien es sogar mehr als 60 Prozent. Selbst der zwischenzeitliche Rücksetzer nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, als die Angst vor explodierenden Energie- und Rohstoffpreisen belastet habe, sei längst Geschichte. Beide Aktien würden bereits in Schlagdistanz zum Mehrjahreshoch notieren, das bei Salzgitter Anfang 2018 und bei Klöckner & Co erst im Juni 2021 erreicht worden sei.Neuer Schwung komme nun von den Analysten. So habe das Bankhaus Metzler das Ziel für Salzgitter von 49 auf 54 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Bei Klöckner & Co habe Kepler Cheuvreux den fairen Wert von 11 auf 14 Euro erhöht und das Votum von "hold" auf "buy" geändert. Klöckner sei einer der größten Profiteure der Preissprünge am Stahlmarkt, heiße es.Trader können wegen des starken Sentiments weiter auf eine Trend-Fortsetzung spekulieren, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Salzgitter-Aktie. (Analyse vom 25.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link