ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ

OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer

Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den

führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas

sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und

ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150

Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding

in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und

Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger,

Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG

stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der

Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter

anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für

die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (13.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalysedie Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Beim niedersächsischen Stahlproduzenten wolle sich Bundesforschungsministerin AnjaKarliczek am Montag über die Produktion mit Wasserstoff informieren. Die CDU-Politikerinwolle vor Ort mit Experten aus Industrie und Wissenschaft die Perspektiven der Nutzungvon Wasserstoff diskutieren. Ohne Elektrolyse-Geräte sei eine "grüne" Stahlproduktionschlecht möglich. Pure-Player wie Nel oder ITM Power hätten die notwendigenTechnologien im Portfolio.Nach dem Willen der großen Koalition solle Deutschland bei der Nutzung neuartigerklimafreundlicher Wasserstoff-Energie weltweit zum Vorbild werden. Salzgitter habe zuletztpolitische und finanzielle Hilfe für die Umstellung der Stahlproduktion auf klimafreundlichereVerfahren gefordert. Die Stahlindustrie sei zwar in der Lage, einen substanziellen eigenenfinanziellen Beitrag zur CO2-Minderung zu leisten, habe Vorstandschef Heinz JörgFuhrmann gesagt. Ohne eine öffentliche Anschub-Finanzierung werde das allerdings nichtumzusetzen sein, habe er in einem Zeitungsinterview betont, so Michel Doepke vomAnlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:13,46 EUR +7,59% (13.07.2020, 13:32)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:13,50 EUR +8,00% (13.07.2020, 13:36)