Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

21,63 EUR -4,08% (22.01.2021, 11:33)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (22.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF).Nach vorläufigen Zahlen weise der Stahlkonzern für das Geschäftsjahr 2020 ein berichtetes EBT von -200 (Vj.: -253) Mio. Euro aus. Dies liege über der Analystenerwartung (-254 Mio. Euro) und enthalte per saldo einen positiven Sondereffekt (Veräußerungsgewinn > negative Steuereffekte im Finanzergebnis). In den ersten neun Monaten (9M) 2020 habe das bereinigte EBT (EBT ohne Sondereffekte) dem berichteten EBT entsprochen (impliziere keine Sondereffekte).Die Unternehmens-Guidance für das Geschäftsjahr 2020 ("in der Größenordnung des Vorjahres"; Gj. 2019: -253 Mio. Euro) habe keine Sondereffekte beinhaltet. Die Gesamtjahreszahlen würden zudem bedeuten, dass Salzgitter in Q4 2020 ein positives berichtetes EBT (+24 (Vj.: -294) Mio. Euro habe erwirtschaften können (Q1 bis Q3 2020 seien jeweils negativ gewesen). Verantwortlich hierfür sei u.a. der Ergebnisbeitrag der Aurubis-Beteiligung gewesen (Q4 2020: 48 (Vj.: 21) Mio. Euro; zum Vergleich Gj. 2020: 102 (Vj.: 100) Mio. Euro). Die Guidance für das Geschäftsjahr 2021 (EBT: 150 bis 200 Mio. Euro) falle besser als von Diermeier erwartet (96 Mio. Euro) aus.Diermeier habe seine Prognosen erhöht (u.a. EBT 2020e: 193 (alt: 96) Mio. Euro; EPS 2020e: -5,41 (alt: -6,49) Euro; EPS 2021e: +2,51 (alt: +1,25) Euro). Zudem rechne er nun mit einer Wiederaufnahme der Dividendenzahlung für 2021 (0,20 (alt: 0,00) Euro je Aktie).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Salzgitter-Aktie (12 Monate: +44%) weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 19,00 Euro auf 22,90 Euro angehoben. (Analyse vom 22.01.2021)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:21,58 EUR -2,26% (22.01.2021, 11:32)