Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (09.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff sei am Montag sprunghaft gestiegen. Durch die Bank würden Aktien aus zuletzt von der Krise schwer gebeutelten Branchen deutlich zulegen. Zu den Top-Gewinnern würden auch die Stahlaktien zählen. thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) gewinne etwa 15 Prozent, Salzgitter lege elf Prozent zu und Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) notiere noch sieben Prozent im Plus.Die von der Pandemie ausgelöste Wirtschaftskrise habe die Stahlbranche mit voller Wucht getroffen. Vor allem die Autobranche als wichtiger Kunde habe stark unter einer sinkenden Nachfrage gelitten. Zudem habe sich die Situation um die ohnehin vorhandenen Überkapazitäten verschlechtert.Nun herrsche bei den Anlegern die Hoffnung, dass sich die Konjunktur schnell erhole, sobald ein Impfstoff vorhanden sei. Sobald die alte Normalität zurückkehre, dürften die Menschen wieder deutlich mehr Geld ausgeben und die Wirtschaft ankurbeln. Allerdings sei auch zu bedenken, dass es durchaus einige Zeit dauern werde, bis der Impfstoff auf breiter Basis verteilt sei.Es sei klar positiv für thyssenkrupp, Salzgitter und Co zu werten, dass es zeitnah einen Impfstoff geben könnte. Doch viele Probleme der Branche habe es bereits vor der Pandemie gegeben - und werde es auch danach noch geben. Anleger sollten deshalb auch bei der Erholung auf andere Werte setzen. Lediglich für sehr spekulative Trader könnten die kommenden Tage durchaus interessant werden, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Salzgitter-Aktie. (Analyse vom 09.11.2020)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:13,645 EUR +9,12% (09.11.2020, 17:35)