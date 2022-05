Kursziel

Salzgitter-Aktie

(EUR) Rating

Salzgitter-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 45,00 Neutral J.P. Morgan Luke Nelson 26.04.2022 54,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 22.04.2022 44,00 Neutral UBS Andrew Jones 22.04.2022 45,00 Buy Baader Bank Christian Obst 22.04.2022 55,00 Buy Jefferies Alan Spence 20.04.2022 43,00 Underweight Morgan Stanley Alain Gabriel 11.04.2022 30,00 Underperform Credit Suisse Carsten Riek 19.04.2022

Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

35,84 EUR +0,50% (11.05.2022, 08:16)



Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

35,60 EUR +0,91% (10.05.2022)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen. Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (11.05.2022/ac/a/nw)







Salzgitter (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 55,00 oder 30,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Salzgitter wird am 12.05.2022 die Zahlen für das erste Quartal 2022 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Salzgitter-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von der Jefferies, Alan Spence, sie in einer Branchenstudie vom 20.04.2022 weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde von 50,00 auf 55,00 Euro erhöht. Die positiven Eckdaten des Stahlhändlers Klöckner & Co für das erste Quartal ließen insbesondere für die europäischen Stahlunternehmen mit Handelsaktivitäten wie Salzgitter, SSAB und Thyssenkrupp positive Rückschlüsse zu, so der Analyst. Salzgitter habe gewinnseitig wohl ein starkes Jahr vor sich und könnte das Ziel für das bereinigte Vorsteuerergebnis anheben.Die niedrigste Kursprognose für die Salzgitter-Aktie kommt von der Credit Suisse und liegt bei 30,00 Euro. Analyst Carsten Riek hat den Titel in einer Analyse vom 19.04.2022 nach wie vor mit dem Rating "underperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 33,00 auf 30,00 Euro gesenkt. Riek habe sich mit den Risiken für den Stahlsektor in einem Rezessions-Szenario beschäftigt. Bei Salzgitter dürfte ein guter Jahresstart nicht von Dauer sein. Die Barmittel-Generierung dürfte begrenzt bleiben und damit auch die Aktionärsrendite in Form von Dividenden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Salzgitter-Aktie?Börsenplätze Salzgitter-Aktie: