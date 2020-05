Kursziel

Salzgitter-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 11,00 Halten NordLB Holger Fechner 28.04.2020 11,90 Halten Independent Research Sven Diermeier 28.04.2020 9,50 Underweight J.P. Morgan Luke Nelson 24.04.2020 11,00 Reduce Baader Bank Christian Obst 24.04.2020 10,00 Hold Jefferies Alan Spence 22.04.2020 12,00 Hold Deutsche Bank Bastian Synagowitz 21.04.2020 10,00 Reduce Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 06.04.2020 - Underperform BofA Merrill Lynch Research - 02.04.2020

Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

11,515 EUR -1,67% (12.05.2020, 08:02)



Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

11,30 EUR -7,19% (11.05.2020)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (12.05.2020/ac/a/nw)







Salzgitter wird am 13.05.2020 die endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2020 bekannt geben. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 24. April zu entnehmen ist, erwarte der Stahlkonzern wegen den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für das laufende Geschäftsjahr rote Zahlen. Vor Steuern dürfte ein "beträchtlicher, sehr wahrscheinlich dreistelliger" Millionen-Euro-Verlust stehen. Ende März habe das Unternehmen bereits seine ursprüngliche Prognose zurückgezogen.Im ersten Quartal sei vorläufigen Zahlen zufolge ein Verlust vor Steuern von 31,4 Millionen Euro angefallen. Im Vorjahr habe hier ein Gewinn von knapp 126 Mio. Euro gestanden. Dabei sei der Beitrag aus der Beteiligung an dem Kupferkonzern Aurubis wegen negativer Bewertungseffekte erheblich gesunken. Bereinigt darum hätte das Minus bei 16 Mio. Euro gelegen. Der Außenumsatz sei von 2,3 auf 2,1 Mrd. Euro gesunken.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Salzgitter-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Deutschen Bank, Bastian Synagowitz, in einer Analyse vom 21.04.2020 das "hold"-Votum mit einem Kursziel von 12,00 Euro bestätigt. Im Vergleich zum vierten Quartal 2019 sollten die Kennziffern des Stahlherstellers auf bereinigter Basis etwas besser ausfallen, so Synagowitz. Der Markt dürfte sich wegen der Belastungen durch die Corona-Krise aber vor allem auf die Entwicklung im zweiten und dritten Jahresviertel fokussieren.Die niedrigste Kursprognose für die Salzgitter-Aktie kommt von J.P. Morgan und liegt bei 9,50 Euro. Analyst Luke Nelson hat den Titel in einer Analyse vom 24.04.2020 weiterhin mit dem Rating "underweight" bewertet. Das Kursziel wurde bei 9,50 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung des Stahlherstellers im ersten Quartal verdeutliche den heftigen Gegenwind, der auf die gesamte europäische Branche zukomme, so der Analyst.