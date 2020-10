Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (01.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Die Welt bereite sich auf eine der größten Massenimpfkampagnen in der Geschichte der Menschheit vor. Auch die Entwicklung des wirksamen Covid-19-Impfstoffs schreite mit rasanten Schritten voran. Es sei jedoch immer noch nicht klar, wie der Prozess zur Verwaltung und der sicheren Verteilung des Impfstoffs an Milliarden von Menschen aussehen solle. Nun wolle Salesforce.com diesem Problem ein für alle Mal ein Ende setzen.Aufbauend auf Work.com, der bereits bestehenden Plattform zur Gestaltung von sicheren Arbeitsplätzen, wolle der Software-Hersteller Regierungen und Gesundheitsorganisationen auf der ganzen Welt dabei helfen, die sichere und effiziente Verwaltung und Verteilung von Impfstoffen sicherzustellen."Wir sind froh darüber, mit Work.com Regierungen und Organisationen, die Technologie bereitzustellen, die sie benötigen, um den Impfstoff sicher und effizient einzusetzen", habe Bret Taylor, Präsident und COO von Salesforce gesagt.Investierte sollten bei der Salesforce.com-Aktie dabei bleiben. Auch Anleger an der Seitenlinie können zugreifen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link