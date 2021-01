Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

177,18 EUR +0,33% (13.01.2021, 08:54)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

215,52 USD -1,25% (12.01.2021)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie Deutschland:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (13.01.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com mit neuem Tief - ChartanalyseDie Salesforce.com-Aktie (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) legte in den letzten Jahren einen massive Rally hin, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe sie bis 02. September 2020 auf ein Allzeithoch bei 284,50 USD geführt. Seit diesem Hoch konsolidiere die Aktie. Dabei sei sie zunächst auf 228,66 USD zurückgefallen. Dieses Tief habe der Wert am 02. Dezember 2020 durchbrochen. Anschließend sei er unterhalb dieser Marke seitwärts gelaufen. Dabei habe er sich über dem EMA 200 behauptet. Im gestrigen Handel sei es allerdings zu einem neuen Tief in der Konsolidierung seit 02. September und zu einem Tagesschlusskurs minimal unter dem EMA 200 gekommen.AusblickSollte sie sich Salesforce-Aktie unter dem EMA 200 bei 215,83 USD etablieren, dann müsste mit einer weiteren Verkaufswelle innerhalb der Konsolidierung seit 02. September gerechnet werden. Ein Rückfall auf 195,72 USD wäre dabei durchaus möglich. Damit sich das Chartbild wieder verbessere, müsste die Aktie über die Widerstandszone zwischen 228,66 und 233,18 USD ausbrechen. In diesem Fall wäre ein kleiner Boden vollendet und der Aktienkurs könnte in Richtung 253,97 USD ansteigen. In diesem Bereich würde er auf seinen Abwärtstrend seit September treffen. (Analyse vom 13.01.2021)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: