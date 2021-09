Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

214,30 EUR -0,42% (14.09.2021, 16:56)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

253,19 USD -0,36% (14.09.2021, 16:50)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (14.09.2021/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM).Nach einem schon starken Jahresauftakt habe der Software-Hersteller in Q2 2021/22 nochmals an Dynamik zulegen können. Zum zweiten Mal im laufenden Geschäftsjahr sei der Unternehmensausblick angehoben worden, und dies sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Ergebnisseite. Auch aus der als teuer gerügten Slack-Übernahme würden nun höhere Beiträge als zunächst erwartet in Aussicht gestellt.Nach Überarbeitung seiner Planung erhöht Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, sein Kursziel von USD 245,00 auf USD 275,00 und bestätigt sein "halten"-Votum für die Salesforce.com-Aktie. (Analyse vom 14.09.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Salesforce.com Inc.": Keine vorhanden.Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: