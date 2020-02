Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NYSE-Ticker-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (26.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Der Anbieter von CRM-Lösungen habe seine Zahlen zum vierten Quartal 2019 vorgelegt und die Analystenerwartungen klar übertroffen. Auch die Prognose liege leicht über den Erwartungen.Im Rahmen der Telefonkonferenz habe Salesforce.com auch die Übernahme von Vlocity bekanntgegeben. Laut der Unternehmens-Homepage sei Vlocity ein führender Anbieter von branchenspezifischer Cloud- und mobiler Software, der die digitale Transformation für die weltweit größten Unternehmen vorantreibe.Für negative Überraschung habe der überraschende Rücktritt des Co-CEOs Keith Block gesorgt. In der Zukunft solle der Konzern alleine von Marc Benioff geführt werden. Aufgrund der Meldung zum Rücktritt von Block habe die Salesforce.com-Aktie nachbörslich im schwierigen Gesamtmarkt nachgegeben. Die starken Quartalszahlen würden aber zeigen, dass der Cloud-Anbieter weiterhin auf Kurs bleibe. Investierte Anleger könnten an Bord bleiben. Anleger an der Seitenlinie könnten den Rücksetzer für den Einstieg nutzen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2020)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: