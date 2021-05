Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

196,06 EUR +5,98% (28.05.2021, 16:29)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

241,59 USD +6,98% (28.05.2021, 16:15)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie Deutschland:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (28.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) von 230 auf 245 USD.Die Salesforce.com-Aktie habe sich nach der Talfahrt infolge der Bekanntgabe der Slack-Ünernahme und der damit verbundenen Unsicherheiten zeitweise wieder erholen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die angehobene Prognose für das laufende GJ 2021/22 stimme optimistisch. Aufgrund der Saisonalität werde das zweite Quartal allerdings umsatztechnisch schwächer ausfallen.Nach Anhebung seiner Planung bekräftigt Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Salesforce.com-Aktie und hebt das Kursziel von 230 auf 245 USD an. (Analyse vom 28.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: