Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Der Autor Benedikt Kaufmann hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Salesforce.



Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

165,82 EUR +0,30% (02.06.2022, 13:28)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

176,07 USD +9,88% (01.06.2022)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (02.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Salesforce habe mit seinen Q1-Zahlen nicht nur die Erwartungen der Analysten übertroffen, sondern die Anleger auch mit einem positiven Blick in die Zukunft überzeugt. Die starken Aussagen des Salesforce-Chefs Marc Benioff würden dabei auch den Aktien anderer Cloud-Software-Konzerne kräftig Aufwind geben."Wir beobachten aufmerksam die Wirtschaftsdaten", habe Benioff im Rahmen des Earnings-Calls gesagt. "Und bisher sehen wir keine wesentlichen Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, in der wir uns befinden."Tatsächlich habe Salesforce aufgrund des starken ersten Quartals die Gewinnprognose etwas nach oben schrauben können. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr habe allerdings aufgrund von zusätzlichen negativen Währungseffekten in Höhe von 300 Millionen Dollar etwas zusammengestrichen werden müssen. Doch noch immer erwarte das Management mit 31,7 bis 31,8 Milliarden Dollar ein Wachstum von rund 20 Prozent."Unser Nachfrageumfeld ist sehr stark, und wenn Sie sich die letzten 23 Jahre ansehen, hat Salesforce bewiesen, dass es auf der Grundlage seines unglaublichen Geschäftsmodells unglaublich widerstandsfähig ist", habe sich Benioff zuversichtlich gezeigt.Auch andere Cloud-Software-Konzerne hätten am Mittwoch von den Salesforce-Aussagen profitieren können. So hätten die Aktien von ServiceNow, Adobe Systems oder Workday zugelegt, obwohl der NASDAQ 100 rund 0,7 Prozent verloren habe. Dan Ives, Analyst bei Wedbush Securities, habe angemerkt, dass Salesforce ein wichtiger Indikator für die Branche sei, da das Unternehmen außerhalb des üblichen Zeitplans seine Bücher offenlege."Der Aktionär" sei auf dem aktuellen Kursniveau unverändert vom Potenzial der Salesforce-Aktie überzeugt. Die Wachstumssorgen der Anleger würden durch die aktuelle Zahlenvorlage gelindert und die operative Outperformance des US-Konzerns rücke langsam wieder in den Fokus.Anleger bleiben dabei, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link